Coronavirus, 1.397 nuovi casi e 10 morti in 24 ore: +11 in terapia intensiva

E’ di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio dell’emergenza coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Numeri in crescita rispetto a mercoledì, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record di mercoledì. Continua a salire il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono in tutto 120, con un aumento di 11 persone in 24 ore. Il numero complessivo dei test fatti dall’inizio dell’epidemia sale a 8.921.658. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

Crescono di 289 unità i guariti/dimessi segnalati nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute. Mercoledì erano stati 257. Il totale raggiunge i 208.490. In tutte le regioni italiane sono stati segnalati dei casi di coronavirus. Al contrario di mercoledì, quando il Molise è stato a contagio zero (giovedì 3 settembre 2). Fra le più colpite, la Lombardia con 228 positivi, seguita dalla Campania con 193 casi. In tripla cifra anche Lazio (154), Emilia-Romagna (118), Veneto (115) e Toscana (113).