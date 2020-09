Scuola, casi di coronavirus in 400 istituti: 75 chiusure

A pochi giorni dalla riapertura sono più di 400 le scuole colpite da almeno un caso di coronavirus e 75 quelle che sono state chiuse. Le Regioni con più istituti coinvolti sono Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. A Roma le scuole coinvolte sono 19, a Bologna 14, a Milano 13. Nel 76% dei casi i positivi sono studenti e nel 13% docenti. In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi.

A riportare la notizia è il quotidiano Il Sole 24 ore. I dati derivano da un database messo a punto da un giovane ricercatore e da uno studente universitario – Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino – che hanno raccolto dalla riapertura della scuola notizie e le ordinanze dei sindaci. Intanto, in alcune scuole si cominciano a provare i test rapidi ad alunni e docenti, come successo oggi ad Anguillara, comune alle porte di Roma. Un esperimento che sarà replicato anche in altri istituti del Lazio. “E’ stata buona l’esperienza dei test al liceo Vian di Anguillara – ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato -. Tutto si è svolto regolarmente. Presto faremo test a rotazione in tutte le scuole. La priorità è garantire sicurezza nelle scuole”.