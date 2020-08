Trentola Ducenta, Iolanda Vassallo (Apicella Sindaco): “Attenzione per donne e minori vittime di violenza”

Trentola Ducenta – Nella lista “Eureka”, a sostegno del candidato sindaco Michele Apicella, troviamo Iolanda Vassallo, psicologa, educatrice e criminologa. In virtù delle sue competenze intende realizzare “un servizio gratuito di ascolto presso la casa comunale che sia punto di riferimento aperto per ogni cittadino bisognoso di un sostegno morale e psicologico e di un concreto aiuto per qualunque disagio umano”.

Un aiuto particolare Vassallo vuole rivolgerlo alle donne vittime di qualunque tipo di violenza, a partire da quella domestica che tante volte sfugge agli occhi della gente, e ai minori vittime di bullismo e cyberbullismo. Intanto, la candidata auspica una campagna elettorale serena e costruttiva che, per lei, “culminerà con la grande vittoria di Michele Apicella”.