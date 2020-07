Elezioni Frattamaggiore, Luigi Costanzo presenta la sua lista “LiberiAmo Fratta”

Frattamaggiore (Napoli) – Grandissima partecipazione ieri sera in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale a Frattamaggiore del candidato sindaco Luigi Costanzo, che si presenterà alle prossime comunali con la lista civica LiberiAmo Fratta. Al taglio del nastro erano presenti moltissime persone ad applaudire e incitare Costanzo. Con lo slogan, diventato anche un hashtag, #sepoffa #saddafa (si può fare, si deve fare) il progetto politico sta riscuotendo da tempo molto successo nella popolosa città a nord di Napoli.

E non solo, perché l’aspirante fascia tricolore è uno stimato e conosciutissimo medico di base ma anche per il percorso di Costanzo nel mondo dell’associazionismo e attivismo ambientale. Infatti, Costanzo si batte da anni, in collaborazione con i comitati del territorio, contro gli sversamenti illeciti e roghi di rifiuti. Da tempo è impegnato in opere di sensibilizzazione, specie con i suoi assistiti, contro il triste fenomeno che affligge buona parte delle province di Napoli e Caserta.

“LiberiAmo Fratta è un progetto che parte da lontano. – spiega Costanzo – In questa folle avventura ci sono sognatori che fanno parte delle associazioni da tanti anni, che hanno dato opportunità su territorio di buone pratiche. Da dieci anni a questa parte tantissime sono state le iniziative per i temi ambientali, per le politiche sociali, per le persone più fragili e da un paio d’anni abbiamo iniziato a ragionare “per legittima difesa” per offrire alla cittadinanza un’opportunità di cambiamento credibile. Non era più il caso di lamentarci altrimenti si diventava complici di chi si criticava”. IN ALTO IL VIDEO