Napoli, in giro con 131 marche da bollo false: arrestato

Napoli – I carabinieri della stazione di Borgoloreto hanno arrestato a Napoli, per falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori da bollo falsificati, un 46enne del posto.

L’uomo stava passeggiando con una borsa a tracolla in largo Sant’Erasmo con un atteggiamento sospetto. I militari hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 131 marche da bollo telematiche false – per un valore di 2mila euro – che sono state sequestrate. Il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesta di giudizio.