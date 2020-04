Aversa, Edicolè: non solo giornali, ma un “infopoint” al servizio dei cittadini

Aversa (Caserta) – Copie di modelli per istanze da inoltrare agli uffici pubblici, ordinanze, bandi di concorso per posti di lavoro, delibere da albo pretorio del comune e altro. Il tutto messo a disposizione dei clienti in negozio o per tutti online. E quello che più conta, assolutamente gratis. Questa l’opera meritoria messa in campo da Edicolè. Un esercizio commerciale che, a dispetto del nome, non è affatto solo una semplice edicola.

La storica location al Parco Coppola ospita, oramai, da qualche mese anche un info-point sia virtuale, sul web attraverso i social e un’apposita pagina di Facebook, che reale fornendo informazioni a 360 gradi. Un vero e proprio servizio sociale tanto più importante in un momento particolare come questo che tutti stanno vivendo, accompagnato spesso da smarrimento. «In verità, ha dichiarato Paolo Palmieri che, con lo zio Nicola, porta avanti l’attività – pubblicare tutte queste informazioni, questi atti con la relativa modulistica per noi non è una novità. Lo faccio da sempre anche se in questi giorni registro un maggiore interesse da parte delle persone che chiede informazioni praticamente su tutto».

«Ho iniziato – ha continuato l’edicolante aversano – con gli atti che l’amministrazione comunale di Aversa pubblicava e pubblica sull’Albo Pretorio dell’Ente. Ad esempio, relativamente al calendario per la circolazione delle auto quando ad Aversa vi è stato il blocco delle auto con l’ampliamento della zona a traffico limitato». In pratica cosa avviene? «Quando vi sono atti o provvedimento che potrebbero interessare una molteplicità di persone – continua Paolo – li stampo e li metto fuori in una bacheca. Inoltre, li carico sulla nostra pagina Facebook e li condivido su diversi gruppi social locali. In questo periodo vi è una richiesta continua di informazioni su tematiche istituzionali, soprattutto quelle a carattere sociale». «Il periodo, ovviamente, ha portato molti nostri clienti, anche non abituali, a chiedere notizie e modulistica soprattutto per quanto riguarda i diversi bonus di Stato centrale, della Regione Campania e del Comune di Aversa. Proprio per quanto riguarda i bonus – è ancora Paolo a parlare – ci sono stati molti che hanno chiesto informazioni in merito e richiesto la modulistica apposita che ho stampato e fornito gratuitamente in moltissimi casi». «Insomma, – ha concluso l’esercente aversano – cerchiamo di essere un punto di riferimento concreto per le persone, un infopoint al servizio dei cittadini normanni».

Ovviamente Edicolè garantisce anche la consegna a domicilio dei giornali, quotidiani in particolare. «Per noi – ha dichiarato Paolo Palmieri – non è una novità, lo abbiamo sempre fatto, In questo ultimi tempi lo stiamo facendo in collaborazione con la Croce Rossa, portando libri, riviste, ma soprattutto il quotidiano. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo. Non le nascondo, però, che ad alcuni clienti affezionati lo portiamo noi, curandone personalmente la consegna». «Quello che manca, infatti, a molti dei clienti abituali è proprio il rapporto giornaliero, quei dieci minuti di chiacchiere che scambiavano con noi in edicola. Con loro – conclude Palmieri – si crea un rapporto particolare. Loro diventano come di famiglia e viceversa. Scambiamo la battuta, raccontiamo l’aneddoto, ci raccontiamo le nostre vicissitudini e i nostri crucci».