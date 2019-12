Aversa, Capasso: “Dopo uscita commissariamento ora rilanciare ospedale Moscati”

Aversa (Caserta) – “L’uscita del commissariamento della Sanità della Campania deve essere un’occasione per il rilancio del presidio ospedaliero San Giuseppe Moscati”. A dirlo Rosario Capasso, già consigliere comunale di Aversa e vicepresidente della Provincia di Caserta.

“L’ospedale di Aversa – sottolinea Capasso – è tra i primi in Italia per ciò che riguarda i numeri di accesso al Pronto Soccorso, anche se non sempre il numero equivale al servizio prestato. Ciò succede non per colpa del personale che troppo spesso è costretto a lavorare in condizioni precarie, bensì per sottodimensionamento dello stesso. È necessario partire dall’ascolto di coloro che quotidianamente lavorano presso il Moscati e cogliere le loro istanze come un campanello d’allarme da non sottovalutare. La sanità è un bene di tutti e l’ospedale di Aversa deve essere tutelato e non maltrattato”.