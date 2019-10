Santa Maria Capua Vetere, ruba auto e investe figlia del proprietario: arrestato 44enne di Giugliano

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per rapina impropria, di D.F., 44 anni, residente a Giugliano in Campania (Napoli).

L’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma, in transito sul posto, dopo aver rubato, pochi minuti prima, un’autovettura ed aver investito la figlia del proprietario del mezzo, la quale, accortasi del furto, aveva tentato far desistere il malfattore dall’intento criminoso. Il malvivente è stato bloccato dopo un breve inseguimento, per poi essere condotto in carcere.

Nella disponibilità del 44enne, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro una pistola scacciacani, un paio di guanti, un berretto, uno scalda collo e due chiavi modificate per l’apertura e l’accensione di veicoli. La donna, condotta al Pronto soccorso del locale ospedale “Melorio”, ha subìto contusioni alla mano ed al polso sinistro, nonché da un’algia da trazione al braccio sinistro.