Costa allo Stir di Santa Maria Capua Vetere: “Patto Terra dei Fuochi non ha funzionato”

Il patto d’azione firmato a Caserta nel novembre del 2018 non ha funzionato. Lo dico con onestà intellettuale”. Così il Ministro all’Ambiente Sergio Costa in visita ispettiva oggi allo Stir di Santa Maria Capua Vetere dopo l’incendio dell’altro giorno.

Sulle indagini il Ministro non si sbottona: “le attività della Procura e delle forze di polizia sono coperte da segreto investigativo. Lasciamoli lavorare”. Ma di una cosa Costa si dice convinto: “si arriverà ad individuare il responsabile, qui c’è qualcosa di strano”. “Ognuno deve fare il suo. I comuni non si devono chiamare fuori, la provincia deve dare delle risposte, perché qui (sullo Stir di Santa Maria Capua Vetere, ndr) la competenza è sua, e non ci sono santi, e con la regione stiamo negoziando per una serie di attività. Io però voglio dei vincoli precisi”.

“Proprio questa mattina ho incontrato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e stiamo costruendo un percorso insieme. Da solo non posso risolvere una questione così grande anche perché ci sono competenze previste dalla legge che non sono del ministero dell’ambiente. Metto a disposizione telecamere, raccolta straordinaria, isola ecologica. Ai Comuni chiedo progetti speciali con le polizie municipali. E’ il momento di ottenere le risposte. Io vengo qui non per vedere ma di ispezionare perché qualcuno deve assumersi la responsabilità. Io lo sto facendo, e adesso lo devono fare tutti”, conclude Costa.

