Castel Volturno, ruba alcolici e soldi in un bar di Pinetamare: arrestato

I carabinieri della stazione di Castel Volturno, unitamente ai colleghi della Cio del 14esimo Battaglione “Calabria”, in via Darsena occidentale, nella località Pinetamare, hanno proceduto all’arresto per furto aggravato, di A.M., 44 anni, senza fissa dimora.

L’uomo è stato bloccato dopo che si era introdotto, previa forzatura della porta d’ingresso, all’interno di un bar del luogo, asportando 14 bottiglie di alcolici di varie marche e la somma in contanti di circa 80 euro.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata riconsegnata all’avente diritto. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.