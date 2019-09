Qualiano, nasconde 4 quintali di sigarette in un garage: arrestato

Nascondeva oltre 4 quintali di sigarette in un garage a Qualiano, a nord di Napoli. I carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Giugliano, lo hanno arrestato per contrabbando di sigarette: si tratta di Giovanni Moccia, 53enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 20.450 pacchetti di sigarette di varie marche estere, per un peso complessivo di 409 chili. I tabacchi recuperati, occultati nel garage del 53enne in decine di scatole di cartone, sono stati sequestrati. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

