Campania, De Luca presenta Piano Lavoro: “Ad ottobre primi 3mila posti”

De Luca presenta la prima tappa del Piano per il Lavoro che porterà 10mila nuove assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni campane. I primi 3mila inizieranno il tirocinio retribuito a partire da ottobre. Tutti i diplomati e i laureati possono partecipare alle selezioni facendo domanda sulla piattaforma www.ripam.cloud fino all’8 agosto. Sono già circa 2500 i candidati che hanno presentato iscrizione.

Le prove pre-selettive si terranno tra fine agosto e settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, seguirà una prova e poi i tirocini formativi retribuiti di 10 mesi presso i Comuni e gli Enti preposti. Poi un colloquio finale e l’assunzione a tempo indeterminato.

“Ad ottobre – dice De Luca – 3mila campani potranno essere avviati al mondo di lavoro il che vuol dire che cambieremo la vita a 3mila persone”. “In dodici ore alcune migliaia i candidati iscritti sulla piattaforma”, dice il governatore che mette in chiaro l’obiettivo ultimo del Piano: “10mila unità operative nella Pubblica amministrazione”.

Il termine ultimo per iscriversi è l’8 agosto; ci saranno le preselezioni, le prove scritte e ciò a cui si mira è concludere il concorso per fine settembre-inizio ottobre in modo da consentire ai 3mila campani di iniziare la loro esperienza lavorativa ad ottobre. Non ci sarà un limite di età per partecipare al concorso e sono ammessi sia i diplomati che i laureati. Ad oggi sono 282 gli enti che hanno aderito, 166 i comuni.

IN ALTO IL VIDEO