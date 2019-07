Tempesta si abbatte sulla spiaggia, bagnanti in fuga nel Teramano

Violenti temporali si sono abbattuti lungo la costa adriatica, specialmente nelle Marche e in Abruzzo. Nelle immagini il momento in cui la tempesta arriva sulla spiaggia di Tortoreto Lido, in provincia di Teramo, quando turisti e bagnanti sono stati costretti a scappare mentre intorno a loro iniziano a volare ombrelloni e altri oggetti.

“Scappa, scappa”, urla qualcuno quando un vento fortissimo si abbatte sulla spiaggia, muove pericolosamente gli ombrelloni e fa volare sdraio, materassini e giochi. I bagnanti, che fino a pochi minuti prima si rilassavano in spiaggia, raccolgono in fretta le proprie cose e corrono via, spaventati.

Ad Ancona sono caduti 30 mm di acqua in breve tempo e la temperatura è scesa a 19 gradi. Il maltempo ha causato incidenti stradali, soprattutto nel Marchigiano, e la caduta di alberi lungo le strade.

