A Bitonto, la Polizia di Stato ha eseguito due distinte misure cautelari, emesse dal tribunale ordinario di Bari e da quello per i minori, traendo in arresto un 23enne e un 17enne del posto. I due ragazzi sono ritenuti responsabili di aver commesso tre distinte rapine in città, nell’arco di un trimestre, ai danni di una parafarmacia ed un supermercato.

Nella prima occasione i due fecero ingresso nell’attività commerciale e, simulando il possesso di un’arma, indussero la cassiera a consegnargli l’incasso. In un’altra occasione il minore, unitamente ad altre persone su cui sono in corso approfondimenti investigativi, entrò in un minimarket e, minacciando i presenti con un grosso coltello, si fece consegnare l’incasso della giornata sottraendo anche il portafoglio ad una cliente del negozio. Il terzo episodio vede come protagonista il 23enne che colpì nuovamente, a distanza di pochi mesi, una parafarmacia.

Le indagini, condotte dai poliziotti del locale commissariato, hanno permesso di raccogliere, nell’immediatezza, importanti elementi che hanno fatto emergere un solido quadro probatorio a carico degli arrestati. Utili alle indagini i riscontri effettuati dalla squadra di polizia giudiziaria che ha analizzato numerosi filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza ed effettuato perquisizioni e sequestri. Il 23enne è stato sottoposto ai domiciliari, mentre il 17enne condotto in un istituto penale per minorenni.