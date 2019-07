Aversa, incendio nel ristorante “Don Salvatore”

Un incendio è divampato, intorno alle 12.30 di oggi, all’interno del ristorante “Don Salvatore” di Aversa, situato in via Casalegno, una traversa di viale Olimpico. Il locale era chiuso per lavori di ristrutturazione.

Allertati dai residenti della zona, che hanno notato una coltre di fumo provenire dal ristorante, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che, insieme alla Protezione civile, hanno domato le fiamme in poco tempo. Presenti anche gli agenti del commissariato della Polizia di Stato e della Municipale. Non si sono registrati feriti o intossicati. Sconosciuti, al momento, le cause del rogo e l’entità dei danni.