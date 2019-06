Alternanza Scuola-Lavoro con Pupia.tv: gli allievi del “Conti” di Aversa alla Contauto Due

Quasi vent’anni di storia e salde radici nel territorio l’hanno resa uno dei concessionari più conosciuti della Campania. Un traguardo che la Contauto Due (www.contauto.it), già attiva dal 2010 nella zona industriale di Teverola (Caserta), ha suggellato lo scorso dicembre con l’apertura della nuova concessionaria Peugeot e Citroen a San Marco Evangelista, al km 24,750 della strada provinciale 335 che collega Caserta e Maddaloni.

Dealer storico del marchio Peugeot e neo concessionari Citroen per Caserta e provincia, la Contauto Due, guidata dall’innovativo Maurizio Conte, può essere considerata una vera eccellenza in campo automotive e rappresenta una delle realtà più organizzate e performanti di concessionaria. Attenta alle esigenze di ogni cliente, pilota per i progetti tecnologici e di customer care nati in casa madre, Contauto Due è attiva anche nel sociale, grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro con l’istituto d’istruzione superiore statale di Aversa “Osvaldo Conti”, da cui due studenti, Antonio Cacciapuoti e Francesco Paciolla, dapprima in forma di stage e poi come dipendenti, sono stati assunti nell’officina della concessionaria.

Ed è proprio con l’istituto diretto dalla preside Filomena Di Grazia che la nostra testata giornalistica Pupia.tv ha avviato anch’essa un’alternanza scuola-lavoro (in ambito audiovisivo), coinvolgendo una classe terza del “Conti”, i cui allievi hanno fatto visita alla Contauto Due, realizzando un video (guarda in alto) con interviste al ceo Conte e ai due ex allievi e oggi meccanici della concessionaria, in una sorta di “gemellaggio” tra i due progetti.

IN ALTO IL VIDEO