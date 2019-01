Cardito, picchiati a sangue dal convivente della madre: muore bimbo, ferita sorellina

Dramma nel Napoletano, a Cardito, dove un bimbo di sette anni è stato ritrovato morto all’interno di un’abitazione in cui era presente anche la sorellina, di otto anni, ferita e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un terzo bambino, di quattro anni, è rimasto illeso. I poliziotti del commissariato di Afragola sono giunti sul posto dopo essere stati avvertiti con una telefonata che segnalava una lite domestica in corso. In casa c’erano anche la madre dei bambini e il compagno di lei.

Secondo le prime informazioni, sarebbe quest’ultimo, intanto sottoposto a fermo, il responsabile della morte del bimbo e del ferimento della sorellina. Avrebbe aggredito e picchiato a sangue la convivente e i figli. A raccontarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, che si è subito messo in contatto con la direzione del Santobono per seguire la vicenda della bimba ricoverata. “Una violenta lite familiare – riferisce Borrelli – sarebbe all’origine della morte di un bambino e del ferimento della sorellina a Cardito in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione un uomo, arrestato pochi minuti fa, avrebbe aggredito e picchiato a sangue la convivente e i figli con furia brutale. Uno dei due bambini sarebbe giunto già deceduto all’ospedale di Frattamaggiore mentre la sorellina è tutt’ora ricoverata all’ospedale Santobono in codice rosso”.

“Il presunto autore del brutale omicidio sarebbe in queste ore già nelle mani delle forze dell’ordine mentre il primario del Pronto soccorso del Santobono, Vincenzo Tipo, è rientrato subito in sede, nonostante fosse fuori servizio, per assistere la piccola paziente”, riferisce Borrelli, che ringrazia “medici e infermieri del Santobono, molti dei quali sono rientrati spontaneamente in servizio, per quanto stanno facendo in queste ore per essere vicino alla bimba garantendole le cure necessarie”.

La bimba, dicevamo, non sarebbe in pericolo di vita: non avrebbe traumi agli organi interni e la Tac al cranio non ha evidenziato problemi particolari. Ma avrebbe il volto completamente tumefatto, tanto che i medici avrebbero dichiarato di non essersi mai trovati davanti a una situazione del genere.