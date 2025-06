Ermal Meta al Centro Campania il 26 giugno per nuovo libro “Le camelie invernali”

Ermal Meta, uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano, torna a sorprendere i suoi fan con un evento imperdibile dedicato alla presentazione del suo nuovo libro, “Le camelie invernali”.

L’appuntamento è per giovedì 26 giugno al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) in Piazza Campania, alle ore 17.30, con uno showcase musicale, la presentazione ufficiale e un firmacopie esclusivo. L’autore e artista inviterà il pubblico a scoprire le storie intrecciate dei protagonisti del romanzo, ambientato nell’Albania degli anni ’90, nel periodo successivo alla caduta del regime comunista. Tra i personaggi principali, il Kanun, una giovane giornalista, e un racconto di amicizia più forte della vendetta, che trasporteranno i partecipanti in un’epoca di grandi cambiamenti e speranze. Il libro, edito da La Nave di Teseo, sarà disponibile all’acquisto anche presso la libreria Mondadori del Centro.

Per partecipare al firmacopie, è necessario scaricare l’App IO & CAMPANIA, ritirare il pass a partire dal 9 giugno e presentare la propria copia del libro all’evento per accedere all’area riservata. Durante l’evento, uno staff dedicato sarà disponibile per scattare una foto ricordo direttamente con lo smartphone dei partecipanti, rendendo il momento ancora più speciale. L’accesso in fila e all’area firme è riservato esclusivamente ai partecipanti all’evento, con eccezione per bambini fino a 8 anni e persone diversamente abili. Un’occasione unica di incontrare Ermal Meta e vivere un pomeriggio all’insegna di musica, letteratura e emozioni in compagnia di uno degli artisti più apprezzati del panorama nazionale.

