Travolta da un Tir su A1 nel Casertano: muore una motociclista

Un impatto violento lungo l’autostrada A1 ha spezzato la vita di una motociclista di 50 anni proveniente dalla Puglia. La donna è morta sul posto dopo essere stata travolta da un tir mentre percorreva la carreggiata nord, nel tratto compreso tra Capua e Caianello, nel Casertano.

L’incidente – La tragedia si è consumata all’altezza della stazione di servizio di Teano. La vittima viaggiava in sella alla propria moto insieme ad un gruppo di motociclisti quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata urtata dal mezzo pesante e sbalzata violentemente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Non risultano altri feriti.

Gli accertamenti – Gli agenti della Polstrada hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità, mentre la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta.

Traffico in tilt – Pesanti le ripercussioni sulla circolazione lungo il tratto interessato dall’incidente. Per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo si sono formati lunghi rallentamenti e code in carreggiata.