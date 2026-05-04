Immatricolazioni Auto Caserta Aprile 2026: Leapmotor prima in provincia. Crescono Byd, Omoda, Jaecoo, Peugeot e Citroen grazie a Contauto Due

Il mercato automobilistico locale accelera con numeri che segnano una svolta netta: ad aprile 2026 le immatricolazioni in provincia di Caserta raggiungono quota 1.086, contro le 772 dello stesso mese del 2025, con una crescita superiore al 40%. Un salto che fotografa una trasformazione ormai evidente e che trova il suo simbolo nel primato assoluto conquistato da Leapmotor.

Il sorpasso di Leapmotor – Il marchio emergente si impone come il più immatricolato nell’intera provincia nel mese di aprile, con 225 vetture e una quota di mercato superiore al 20%, superando brand storici come Fiat, Toyota, Renault e Dacia. Un risultato che assume ancora più rilievo se confrontato con i dati dello scorso anno: ad aprile 2025 le immatricolazioni Leapmotor erano appena 3, diventate 225 dodici mesi dopo. Anche il cumulato da gennaio ad aprile racconta una crescita fuori scala: 563 vetture contro le 11 dello stesso periodo del 2025. Numeri che collocano il territorio casertano tra i più performanti in Italia per il marchio elettrico del gruppo Stellantis.

Un successo firmato Contauto Due – Dietro questo exploit c’è l’attività di Contauto Due, concessionario ufficiale Leapmotor per Caserta e provincia, che emerge come uno dei principali motori della crescita dei nuovi brand automotive sul territorio. I dati Unrae evidenziano come diversi marchi in forte espansione siano distribuiti proprio dalla stessa realtà: Citroën registra 81 immatricolazioni nel mese e 283 da inizio anno, Peugeot mantiene volumi rilevanti con 232 unità nel cumulato, mentre Byd passa da 6 a 92 vetture. Crescono anche Omoda, con 57 unità, e Jaecoo, che consolida la propria presenza con 34 immatricolazioni nel 2026.

Un mercato in trasformazione – Il quadro che emerge è quello di un settore in rapido cambiamento, spinto dalla diffusione di motorizzazioni elettriche, ibride e plug-in hybrid. Una transizione che Contauto Due ha intercettato in anticipo, costruendo un’offerta orientata alle nuove tecnologie e ai brand internazionali emergenti.

Il confronto con il dato nazionale – Anche su scala italiana i numeri confermano l’avanzata dei marchi asiatici ed elettrici: Byd raggiunge 17.479 immatricolazioni da inizio anno, Leapmotor 16.135, Omoda 8.437 e Jaecoo 4.781. Tuttavia, il dato casertano si distingue per intensità: se a livello nazionale Leapmotor si attesta intorno al 2,8% di quota di mercato, in provincia di Caserta supera il 20% nel solo mese di aprile. Un indicatore che colloca il territorio tra quelli con la più alta penetrazione di nuovi marchi elettrici.

Le ragioni della crescita – Alla base del successo di Leapmotor, Byd, Omoda e Jaecoo ci sono diversi fattori: tecnologie avanzate, motorizzazioni efficienti, un rapporto qualità/prezzo competitivo, design moderno e una maggiore disponibilità immediata delle vetture, accompagnata da dotazioni tecnologiche sempre più complete. Determinante, però, resta il ruolo della rete commerciale: concessionari strutturati in grado di garantire assistenza post-vendita, stock disponibile, supporto finanziario e consulenza specializzata, oltre a infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica.

Investimenti e strategia – Con sedi operative a Teverola e San Marco Evangelista, Contauto Due continua a puntare su elettrico, infrastrutture di ricarica, servizi digitali e customer experience, ampliando al contempo la presenza dei nuovi brand. Una strategia che ha permesso di costruire una gamma completa, oggi rappresentata da marchi come Leapmotor, Byd, Peugeot, Citroën, Omoda, Jaecoo e Skoda, in grado di rispondere sia alle esigenze dei privati sia a quelle del mondo business.

Un cambio di passo ormai evidente – I dati Unrae di aprile 2026 certificano un mutamento profondo nel mercato auto, non solo in Campania ma in tutta Italia. Le nuove motorizzazioni stanno guadagnando terreno e i marchi emergenti conquistano spazi sempre più ampi. In questo scenario, Contauto Due si afferma come uno degli operatori più dinamici del Sud, capace di trasformare brand emergenti in protagonisti assoluti. Caserta, più che seguire il cambiamento, sembra oggi anticiparlo.