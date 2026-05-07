Gricignano, “Voci di Donne, Voci del Territorio”: nuovo incontro dedicato al lavoro femminile

Gricignano (Caserta) – Un confronto aperto sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro, tra esperienze professionali, percorsi di crescita e prospettive per il territorio. È questo il filo conduttore di “Voci di Donne, Voci del Territorio”, il terzo appuntamento del ciclo di incontri promosso dalla consigliera comunale delegata alle Attività Produttive, Maddalena Licciardiello.

L’iniziativa si terrà venerdì 15 maggio, alle ore 18, nella sala consiliare “Emerico Buonanno” di Gricignano e punta a mettere al centro testimonianze e competenze femminili provenienti da diversi settori professionali.

Nel corso dell’appuntamento interverranno professioniste impegnate in ambiti differenti: dalla consulenza del lavoro alla sicurezza, dall’imprenditoria alla psicologia fino al diritto. Un’occasione di dialogo e confronto sulle opportunità e sulle difficoltà che le donne affrontano oggi nel contesto lavorativo e sociale.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il contributo femminile allo sviluppo economico locale, attraverso storie ed esperienze capaci di raccontare impegno, professionalità e partecipazione attiva alla crescita del territorio.

“Un momento di dialogo e condivisione per dare voce alle donne e costruire insieme nuove prospettive di sviluppo”, fa sapere Licciardiello, che invita tutta la cittadinanza a partecipare.