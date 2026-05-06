Aversa, Emiliano Brancaccio presenta “Libercomunismo” alla Bottega Corcioni

Aversa (Caserta) – Un confronto sulle trasformazioni del capitalismo contemporaneo, tra libertà individuale e pianificazione collettiva, approda ad Aversa con uno degli economisti italiani più noti del panorama accademico e mediatico. Giovedì 7 maggio, alle ore 18.30, la Bottega Corcioni, in via Corcioni, ospiterà la presentazione di “Libercomunismo. Scienza dell’utopia”, ultimo saggio del professor Emiliano Brancaccio, promosso dall’associazione Labouratorio Germinal presieduta da Mario Francese.

L’iniziativa rientra nella rassegna “Pensiero critico” e porterà in città un dibattito che sta già facendo discutere in ambito politico, economico e culturale. Nel volume, pubblicato da Feltrinelli, Brancaccio propone una riflessione che punta a coniugare libertà individuali e pianificazione collettiva come risposta alla crescente concentrazione del capitale e ai suoi effetti ritenuti sempre più autoritari e antidemocratici.

Il dibattito – A dialogare con l’autore saranno Raffaele Ferrara, già sindaco di Aversa, avvocato giuslavorista e componente dell’ufficio legale nazionale della Cgil; Mario Cosenza, ricercatore della Scuola Superiore Meridionale e dell’Università Federico II di Napoli; e Franco Bartolomei, coordinatore nazionale di Risorgimento Socialista. Il libro è stato già presentato lo scorso 28 aprile a Roma, al Senato, alla presenza dell’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti; elemento che, secondo gli organizzatori, conferma il carattere “eterodosso” e trasversale dell’opera.

“Figura autorevole tra economisti neo marxisti” – “Per il nostro terzo appuntamento con la rassegna Pensiero critico, in realtà il quinto della complessiva programmazione già svolta – dichiara Mario Francese – portiamo ad Aversa il professor Brancaccio che è attualmente uno degli esponenti più autorevoli a livello nazionale ed europeo tra gli economisti critici di ispirazione neo marxista. Lo stesso Brancaccio si è confrontato con tutti i più recenti premi Nobel dell’Economia ed ha collaborato con varie riviste specializzate e non, sia estere, come Cambridge Journal of Economics e Financial Times, sia nazionali, tra cui L’Espresso, Il Sole 24 Ore e Il Manifesto, oltre ad essere ospite ricorrente di varie trasmissioni televisive come Porta a Porta, Report e Presa Diretta”.