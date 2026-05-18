Aversa, Donato Mangiacapre dell’Ite Gallo ancora sul podio nazionale dei Campionati di Economia e Finanza

Aversa (Caserta) – Due anni dopo il primo trionfo, Donato Mangiacapre torna a far parlare l’Istituto tecnico economico “Alfonso Gallo” di Aversa sulla scena nazionale. Lo studente dell’istituto aversano ha conquistato il secondo posto nella fase nazionale dell’ottava edizione dei Campionati italiani di Economia e Finanza 2025/2026, disputata nei giorni 14 e 15 maggio a Cattolica, confermandosi tra le eccellenze italiane nei temi dell’economia, della finanza e della cittadinanza economica.

La competizione – La manifestazione, promossa dal ministero dell’Istruzione insieme a importanti istituzioni del settore economico-finanziario, punta a valorizzare le competenze degli studenti italiani in un ambito sempre più centrale per la formazione delle nuove generazioni. Alla finale nazionale accedono soltanto due studenti per ogni Regione: uno per la categoria Junior e uno per la categoria Senior.

Il percorso dello studente – Mangiacapre aveva già partecipato alla sesta edizione, nell’anno scolastico 2023/2024, nella categoria Junior, classificandosi al primo posto e portando l’Ite “Gallo” e la Campania sul podio nazionale. Quest’anno ha rappresentato nuovamente la regione, ma nella categoria Senior, dopo aver superato la fase regionale con un punteggio pieno di 30/30 in poco più di 6 minuti.

La finale di Cattolica – Nella prova nazionale lo studente ha ottenuto 29/30 in circa 7 minuti, chiudendo al secondo posto. Un risultato arrivato al termine di una gara serratissima: Mangiacapre ha infatti concluso con lo stesso punteggio e lo stesso tempo di un altro concorrente, ma, secondo il regolamento, in caso di parità prevale lo studente più anziano. Per la comunità del “Gallo”, guidata dalla dirigente scolastica Vincenza Di Ronza, il risultato ha comunque il valore di una vittoria, anche perché Donato frequenta soltanto una classe terza.

Il supporto della scuola – Come già nel 2024, lo studente è stato accompagnato dal professor Maurizio Grimaldi, docente di Economia Aziendale dell’Ite “Gallo” e referente d’istituto per la progettazione e il coordinamento dell’Educazione Finanziaria e per i Campionati di Economia e Finanza. In questi tre anni il docente ha seguito l’intera iniziativa in tutte le sue fasi, sostenendo il percorso di Donato insieme al corpo docente che accompagna la sua crescita scolastica.

Gli incontri formativi – La fase nazionale si è aperta il 14 maggio con una tavola rotonda dedicata ai temi economici, alla presenza di esperti Consob, Feduf e della Scuola di Economia Civile. Al confronto hanno preso parte tutti gli studenti finalisti, 19 per ciascuna categoria, Junior e Senior, insieme ai professori accompagnatori. Tra gli argomenti affrontati anche previdenza e teoria dei giochi.

La premiazione – La cerimonia conclusiva si è svolta al teatro Snaporaz della città romagnola, dopo un incontro tra docenti ed esponenti della Banca d’Italia e una rappresentazione teatrale interattiva che ha coinvolto direttamente i ragazzi, offrendo loro un’esperienza formativa pensata anche in prospettiva futura. Un’altra tappa significativa per l’Ite “Alfonso Gallo” che conferma la propria presenza tra le realtà scolastiche capaci di distinguersi a livello nazionale. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA