Asi Caserta, Oliviero critica nuova governance: “Stop ai curricula, ora contano le amicizie politiche”

Caserta – “È cambiato il primo violino, ma il direttore d’orchestra e i musicisti sono sempre gli stessi”. Con questa immagine il consigliere regionale Gennaro Oliviero interviene sulla nuova governance del Consorzio Asi di Caserta, all’indomani della fine dell’era Pignetti e dell’elezione della sindaca di Carinaro Marianna Dell’Aprovitola alla presidenza dell’Area di Sviluppo Industriale di Terra di Lavoro. Nel mirino di Oliviero finiscono soprattutto le modalità che hanno portato alla definizione del nuovo assetto dell’ente, con l’ingresso nel direttivo dell’ex deputato Giuseppe Buompane, espressione del Movimento Cinque Stelle.

L’affondo politico – Secondo Oliviero, dietro le nuove nomine vi sarebbe stato un peso determinante dei partiti del centrosinistra, in contrasto con il principio della selezione fondata su competenze e curricula professionali. “All’Asi è cambiato solo il primo violino, ma il direttore e l’orchestra sono sempre gli stessi. Anzi, rispetto al ‘deserto’ delle ammissioni che c’era prima, ora è chiaro a tutti che i due partiti fra i più influenti nel centrosinistra hanno avuto un peso decisivo nella scelta del presidente dell’Asi di Caserta e del nuovo componente del direttivo, a dispetto della prassi della selezione in base ai curricula e alle competenze che dovevano prevalere su tutto, anche sulla politica”, afferma il consigliere regionale. Oliviero sostiene che “l’intrusione dei partiti politici in delle nomine che devono potenziare la competitività e lo sviluppo, come ci impone l’Europa, ha solo una spiegazione: che la logica della capacità e della professionalità sbandierate negli anni dai due partiti principali del centrosinistra, ha ceduto il passo alle elezioni per scelta politica”.

Il riferimento a Pd e M5S – Il consigliere regionale richiama apertamente il ruolo politico dei nuovi vertici Asi: “Se si pensa che l’attuale presidente Asi è anche presidente del Partito Democratico di Caserta e Buompane è stato, fino a poche ore fa, il coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle, si deduce che finalmente si esce allo scoperto, così che la rappresentazione netta e manichea della politica rispetto alla logica della reale professionalità delle persone cambi il destino dell’Asi e la trasformi da Area di sviluppo immobiliare a ciò che dovrebbe essere per vocazione, cioè un’Area di sviluppo industriale”. Non manca, comunque, un augurio ai nuovi vertici del consorzio: “Auguro un buon lavoro alla nuova presidente Dell’Aprovitola e anche all’ex deputato Buompane, confido nel loro nuovo impegno che cambierà il destino dell’Asi”.