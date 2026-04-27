Virtus Aversa travolge Pineto: 3-0 al PalaJacazzi e finale rimandata a Gara 3

Aversa (Caserta) – Una notte che resterà impressa nella memoria sportiva della città. La Virtus Aversa supera con un netto 3-0 la corazzata Abba Pineto, al termine di una prestazione intensa e carica di emozioni, sostenuta da un PalaJacazzi mai così trascinante. Il verdetto per l’accesso alla SuperLega è rinviato a Gara 3, in programma in Abruzzo, dove i normanni saranno accompagnati da un seguito caloroso pronto a spingere ancora la squadra.

Il primo set – L’avvio sorride agli ospiti, capaci di costruire un vantaggio fino a tre lunghezze. La Virtus, però, non si scompone e, sospinta dal pubblico, ristabilisce la parità sul 15-15. Da quel momento è equilibrio totale. Sul 22-23 coach Graziosi interrompe il ritmo avversario con un time-out strategico. Al rientro, Volpato trova il nastro e Pineto si guadagna due set point. Aversa reagisce con carattere: Benavides mura Krauchuk e trascina il set ai vantaggi. Il muro decisivo di Mattei chiude i conti sul 27-25, confermato dal video check.

Il secondo set – È Tallone a firmare il primo allungo (7-5), accendendo il palazzetto. Pineto risponde subito e impatta sull’8-8, poi ribalta con il muro di Krauchuk e l’ace di Suraci (9-12). La squadra abruzzese allunga fino al 13-17, ma Aversa non molla: Mattei guida la rimonta con un muro e un punto su ricezione errata (18-19). Nel finale si gioca sul filo dei nervi. Tiozzo riporta i suoi a contatto (22-23), poi Pineto sbaglia e consegna il vantaggio ai padroni di casa. Tallone mette il sigillo sul 25-23 per il 2-0.

Il terzo set – La Virtus parte con maggiore incisività e costruisce il primo margine (6-4), allungando fino al 9-5 con Benavides. Pineto reagisce e rientra fino al 12-12 con il muro di Zamagni. Dopo il time-out, Aversa riprende il controllo: Volpato è preciso al centro (16-14), mentre Mattei si erge a muro per fermare Krauchuk sul 22-19. Il finale è gestito con lucidità. Volpato conquista i match point e chiude sul 25-22.