Elezioni Cesa, Enzo Guida punta al bis e presenta la lista #SoloCoseBelle: tutti i candidati

Cesa (Caserta) – Uffici comunali aperti da pochi minuti e la competizione elettorale entra subito nel vivo con il deposito ufficiale della lista “#solocosebelle – Enzo Guida Sindaco”, che segna l’avvio formale della corsa verso le amministrative del 24 e 25 maggio.

La presentazione – A consegnare documenti e firme dei sottoscrittori sono stati Giuseppe Mangiacapre, coordinatore del circolo Pd di Cesa, e Raffaele Bencivenga, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. La lista sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Enzo Guida, che punta a proseguire il percorso amministrativo avviato negli ultimi anni, competendo con la civica “Cesa in Comune” dell’ex sindaco Giuseppe Fiorillo.

I 12 candidati – Dodici i candidati al Consiglio comunale, tra volti già noti dell’attuale amministrazione e nuovi ingressi. Tra gli uscenti figurano il vicesindaco Giusy Guarino, l’assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino, l’assessore al Contenzioso Francesca D’Agostino, l’assessore al Decoro urbano Francesco Maria Turco, il presidente del Consiglio comunale Domenico Mangiacapra e i consiglieri Cesario Villano e Maria Rosaria Guarino. A questi si affiancano i nuovi candidati Nicola De Michele, Stella Perfetto, Raffaele Bove, Angela Oliva e Giovanni Rao.

Programma e obiettivi – “Le parole chiave del programma amministrativo dei prossimi cinque anni dovranno essere continuità ed innovazione”, spiega il sindaco Enzo Guida. “Negli anni abbiamo costruito una comunità capace di offrire servizi a tutti cittadini, è stata rafforzata l’idea di una città solidale, capace di realizzare una vera inclusione. Una comunità viva, caratterizzata da un fermento culturale, da una visione complessiva, impegnata nella realizzazione di tante progettualità”.

Il primo cittadino indica le priorità per il futuro: “I prossimi anni dovranno garantire i servizi attualmente erogati, mantenere uno standard qualitativo elevato, introdurre elementi maggiori di innovazione, completare le opere pubbliche e le progettualità in corso”. Tra i temi centrali, il disagio abitativo: “Abbiamo il dovere di affrontarlo. Nel corso di questi anni, molte persone si sono rivolte al comune perché in difficoltà, prive di un’abitazione o con la necessità di ricercare una casa a prezzi più bassi, rispetto al mercato. Affronteremo questo problema realizzano un ‘Piano Casa’ che consenta di avere alloggi, in locazione, a prezzi convenzionati, a favore di quei nuclei familiari disagiati o delle giovani coppie. Con l’aiuto delle leggi nazionali ed il concorso nella Regione Campania, elaboreremo un grande progetto per affrontare questo tema”.

Spazio anche alle politiche ambientali: “Più alberi per una città ancora più Green. Il contrasto ai cambiamenti climatici richiede la collaborazione di tutti, partendo dal basso. Per questa ragione abbiamo dato incarico ad un agronomo di realizzare, primo fra tutti i comuni della zona, il Piano del Verde. Questo strumento di pianificazione indica i punti dove vanno piantati gli alberi e la tipologia”. Infine, gli obiettivi infrastrutturali: “L’altra grande sfida è quella di riuscire a realizzare un Palazzetto dello Sport e una Piscina comunale. Abbiamo già presentato una richiesta di finanziamento per ottenere fondi per costruire una piscina semi-olimpionica. Stiamo lavorando per avere la disponibilità di alcuni terreni per realizzare un palazzetto dello sport”.