Torre del Greco, la Banda del Sud incanta 400 studenti al Teatro Corallo

Torre del Greco (Napoli) – Le sonorità del Mediterraneo entrano in teatro e diventano esperienza condivisa, tra ritmo, partecipazione e scoperta. È accaduto nella mattinata di giovedì 23 aprile, quando oltre quattrocento studenti hanno preso parte al concerto della Banda del Sud, ospitato al Teatro Corallo nell’ambito delle attività promosse da Ethnos per il mondo della scuola.

L’iniziativa rappresenta il quarto appuntamento di un progetto sostenuto dalla Regione Campania, pensato per avvicinare gli adolescenti del territorio vesuviano a culture musicali diverse, attraverso l’ascolto diretto e il coinvolgimento attivo. Un percorso che punta a far conoscere strumenti, linguaggi e tradizioni provenienti da contesti geografici lontani, ma capaci di dialogare tra loro.

Il concerto – Sul palco, la Banda del Sud ha proposto uno spettacolo di forte impatto scenico, capace di catturare fin dalle prime note l’attenzione del giovane pubblico. Il gruppo, composto da artisti italiani provenienti da varie aree del Mezzogiorno, ha costruito un viaggio sonoro intenso e contemporaneo, arricchito dalla presenza del musicista e cantante torrese Raffaele Califano, che ha contribuito a dare ulteriore profondità alla narrazione musicale.

Il coinvolgimento dei ragazzi – Non solo ascolto: gli studenti sono stati parte integrante dell’esperienza, lasciandosi trasportare dalla musica e partecipando con entusiasmo. Un coinvolgimento che affonda le radici anche nei laboratori musicali curati dal direttore artistico Gigi Di Luca, momenti formativi pensati per avvicinare i più giovani alla pratica musicale e alla comprensione delle diverse espressioni culturali. IN ALTO IL VIDEO