CampaniaCaserta Prov.Monte Santa Croce

Conca della Campania, Film Festival 2026: laboratori ed eco-itinerari dal 15 al 18 aprile

di Redazione
scritto da Redazione

Conca della Campania (Caserta) – Dal cinema all’impegno sociale, fino alla valorizzazione dei piccoli borghi: prende il via nell’Alto Casertano il Conca Film Festival 2026, in programma dal 15 al 18 aprile, trasformando il comune in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto. Dopo il successo della precedente edizione, che ha registrato oltre 4mila presenze, la rassegna torna con l’obiettivo di coniugare cinema, inclusione sociale e promozione del territorio, ponendo al centro i temi della sostenibilità e della crescita delle aree interne.

Un festival tra formazione e partecipazione – L’evento si sviluppa attraverso un doppio percorso: al mattino incontri e proiezioni saranno riservati agli studenti, mentre nel pomeriggio gli appuntamenti saranno aperti al pubblico. Le attività si svolgeranno tra la palestra comunale e la biblioteca dell’ex Municipio, spazi riqualificati per l’occasione e trasformati in sale di proiezione e luoghi di confronto culturale.

Ospiti e programma – Fitto il calendario degli ospiti, con la partecipazione di registi, sceneggiatori e operatori culturali. Il programma cinematografico spazierà dal cinema internazionale ai grandi titoli d’animazione, fino ai documentari dedicati ad ambiente, società e territorio. Accanto alle proiezioni, sono previste mostre, laboratori e un hackathon del cinema rivolto ai più giovani, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli studenti e renderli protagonisti del processo creativo.

Rigenerazione e tradizioni locali – Promosso dal Comune di Conca della Campania, il festival si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione dei borghi, valorizzando le eccellenze locali attraverso eco-itinerari, percorsi gastronomici e iniziative legate alle tradizioni del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre il grande schermo. IN ALTO IL VIDEO 

Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
Whatsapp
Redazione
Condividi con un amico