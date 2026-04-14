Conca della Campania, Film Festival 2026: laboratori ed eco-itinerari dal 15 al 18 aprile

Conca della Campania (Caserta) – Dal cinema all’impegno sociale, fino alla valorizzazione dei piccoli borghi: prende il via nell’Alto Casertano il Conca Film Festival 2026, in programma dal 15 al 18 aprile, trasformando il comune in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto. Dopo il successo della precedente edizione, che ha registrato oltre 4mila presenze, la rassegna torna con l’obiettivo di coniugare cinema, inclusione sociale e promozione del territorio, ponendo al centro i temi della sostenibilità e della crescita delle aree interne.

Un festival tra formazione e partecipazione – L’evento si sviluppa attraverso un doppio percorso: al mattino incontri e proiezioni saranno riservati agli studenti, mentre nel pomeriggio gli appuntamenti saranno aperti al pubblico. Le attività si svolgeranno tra la palestra comunale e la biblioteca dell’ex Municipio, spazi riqualificati per l’occasione e trasformati in sale di proiezione e luoghi di confronto culturale.

Ospiti e programma – Fitto il calendario degli ospiti, con la partecipazione di registi, sceneggiatori e operatori culturali. Il programma cinematografico spazierà dal cinema internazionale ai grandi titoli d’animazione, fino ai documentari dedicati ad ambiente, società e territorio. Accanto alle proiezioni, sono previste mostre, laboratori e un hackathon del cinema rivolto ai più giovani, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli studenti e renderli protagonisti del processo creativo.

Rigenerazione e tradizioni locali – Promosso dal Comune di Conca della Campania, il festival si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione dei borghi, valorizzando le eccellenze locali attraverso eco-itinerari, percorsi gastronomici e iniziative legate alle tradizioni del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre il grande schermo. IN ALTO IL VIDEO