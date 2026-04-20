Aversa, Giornata Internazionale del Jazz: doppio appuntamento del “Lennie Tristano”

Aversa (Caserta) – Fervono i preparativi del Jazz Club Lennie Tristano per le celebrazioni dell’International Jazz Day. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha ufficialmente designato il 30 aprile come Giornata Internazionale del Jazz, al fine di mettere in luce il jazz e il suo ruolo diplomatico di unione tra le persone in ogni angolo del globo. In campo il leggendario pianista e compositore jazz Herbie Hancock, che ricopre il ruolo di Ambasciatore di Buona Volontà dell’Unesco per il Dialogo Interculturale e di presidente dell’Herbie Hancock Institute of Jazz.

Gli eventi in programma sono essenzialmente due. Venerdì 24 aprile un’anticipazione con il Concerto Piccolo, un concerto didattico per i bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “De Curtis” di Aversa diretto dalla dottoressa Carmen Del Vecchio. Al concerto parteciperanno i musicisti: Milena Pirozzi al piano; Isa di Donato al basso elettrico; Andrea Natale al sax tenore; Arturo Caccavale alla tromba e voce; Domenico Iavazzo alla batteria. Giovedì 30 aprile “Il Jazz Club Lennie Tristano per i 100 anni di Miles Davis e John Coltrane”, in collaborazione col Teatro Sebeto di Aversa si terra un concerto per celebrare anche il centenario della nascita di due grandi musicisti che hanno fatto la storia di questa musica: Miles Davis e John Coltrane.

All’evento parteciperanno i maestri: Giulio Martino, tenore; Marco Sannini, tromba; Michele di Martino, piano; Marco de Tilla, contrabbasso; Domenico Iavazzo, batteria. L’evento avrà luogo al Teatro Sebeto, in piazza Lucarelli, inizio ore 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. A seguire una jam session aperta a tutti i musicisti presenti in sala. L’evento ha ricevuto il patrocinio morale del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Per info: tel. 3393467387 – Website: https://www.jazzclublennietristano.com