Napoli, “Dominio”: Marco D’Eramo presenta la quinta ristampa del suo saggio sul potere

Napoli – Un confronto aperto sulle trasformazioni del potere nelle società contemporanee sarà al centro dell’incontro in programma giovedì 9 aprile, dalle ore 18, negli spazi di Santa Fede Liberata, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli.

Protagonista della serata sarà Marco D’Eramo, che presenterà la quinta ristampa del suo libro Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, pubblicato da Feltrinelli. Un saggio che analizza i meccanismi con cui le élite esercitano il proprio dominio e ridefiniscono i rapporti con i cittadini, offrendo spunti di riflessione su dinamiche sempre più centrali nel dibattito pubblico.

Il dibattito – A dialogare con l’autore saranno Carlo Iannello, docente di Diritto Costituzionale, e Gianfranco Nappi, direttore della rivista Infiniti mondi. A moderare l’incontro Nino Ferraiuolo, componente della Presidenza dell’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra. Il confronto si preannuncia come un momento di approfondimento sui temi politici, sociali ed economici affrontati nel volume. Al termine della presentazione è prevista una cena sociale, accompagnata dall’esibizione musicale del duo senese Wayfaring Strangers, che proporrà un omaggio alla canzone politica americana.

Lo spazio – L’iniziativa rientra nel calendario delle attività culturali promosse da Santa Fede Liberata, realtà attiva nella promozione di momenti di partecipazione e dibattito nel contesto cittadino. Ingresso libero fino a esaurimento posti.