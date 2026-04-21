Afragola, sacchetto lanciato da auto in corsa: denunciata una donna

Afragola (Napoli) – Un gesto ripreso in video e diventato virale nel giro di poche ore ha fatto scattare un’indagine della polizia locale. Le immagini, diffuse sui social e in particolare nel gruppo Facebook “Sei di Afragola se…”, mostrano un’auto in transito lungo via Nunziatella dalla quale viene lanciato un sacchetto di rifiuti direttamente sulla strada.

Il video e la segnalazione – La scena, condivisa online da numerosi utenti, ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità. Il filmato ha documentato in modo chiaro l’abbandono del sacchetto, avvenuto mentre il veicolo era in movimento, in pieno centro urbano.

Le indagini – Ricevuta la segnalazione, il dirigente comandante della Polizia locale, Antonio Piricelli, ha avviato immediatamente accertamenti per risalire all’autore del gesto, compiuto in violazione delle norme ambientali e del decoro cittadino.

L’identificazione e la denuncia – Al termine delle verifiche, la responsabile è stata individuata e convocata presso il comando. Dopo gli accertamenti, la donna è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria con l’accusa di abbandono di rifiuti.