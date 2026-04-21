Napoli, debutta Ultherapy Prime: il lifting non invasivo

Napoli – Una nuova frontiera della medicina estetica approda nel capoluogo partenopeo. Nel quartiere Chiaia, il Veresis Medical Institute introduce per la prima volta in città Ultherapy Prime, tecnologia di ultima generazione pensata per il lifting non invasivo di viso, collo e décolleté.
La tecnologia – Il sistema si basa su ultrasuoni microfocalizzati ad alta intensità combinati con imaging ecografico in tempo reale. Una metodica che consente di intervenire in profondità sui tessuti cutanei senza ricorrere alla chirurgia, senza incisioni e senza tempi di recupero, offrendo un trattamento mirato e controllato.
L’approccio – Alla base della piattaforma c’è una filosofia che punta sulla valorizzazione naturale dei lineamenti. L’obiettivo non è modificare i tratti del volto, ma stimolare i processi biologici di rigenerazione della pelle, favorendo un effetto lifting progressivo e naturale.
Le fondatrici – Il progetto porta la firma dell’imprenditrice Anna Cannavacciuolo e del medico chirurgo Valentina Reina, fondatrici del centro, che hanno scelto di investire su tecnologie avanzate per ampliare l’offerta nel settore della medicina estetica sul territorio. IN ALTO IL VIDEO