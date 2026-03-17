CampaniaHomeItaliaNapoliNapoli Prov.

Napoli, “Mille&UnBabà”: Salvatore Catapano vince con “Partenope in fiore”

di Redazione
scritto da Redazione

Napoli – Il simbolo della tradizione partenopea si apre a nuove prospettive, tra ricerca e attenzione alla salute. A imporsi nella quinta edizione di Mille&UnBabà, il contest firmato Mulino Caputo, è Salvatore Catapano, 32 anni, pastry chef del Poseidon Terme di Ischia, che ha conquistato la giuria con una proposta capace di coniugare identità e innovazione. 

Il contest La competizione si è svolta nelle sale del Grand Hotel Vesuvio di Napoli, dove si sono sfidati professionisti con creazioni di alto livello, caratterizzate da grande qualità e studio degli ingredienti. A decretare il vincitore una giuria composta da Salvatore Capparelli, Sal De Riso, Gennaro Esposito, Sabatino Sirica e Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo

Il dolce vincenteCatapano ha presentato Partenope in fiore, una reinterpretazione del classico babà: impasto diretto agli agrumi, farcitura con crema alla ricotta di bufala, composta di arance ischitane e un delicato bocciolo in salsa agrumata gelificata. Un equilibrio tra gusto e leggerezza che ha convinto i giudici. 

Un percorso internazionaleAlle spalle del giovane pastry chef un’esperienza maturata tra Italia ed estero, con tappe accanto a maestri della pasticceria come Pascal Lac a Nizza, Darcis Jean-Philippe in Belgio e la Pasticceria Veneto di Iginio Massari.

La filosofiaAlla base della creazione vincente c’è anche una precisa scelta: “Un dolce privo di saccarosio – ha spiegato Catapano – dolcificato esclusivamente con miele millefiori. Perché noi artigiani possiamo dare il nostro contributo creando prodotti che non siano solo buoni ma anche salutari”. 

Il premioPer il vincitore una fornitura di 1.000 chilogrammi di farina Mulino Caputo e un riconoscimento in denaro di mille euro. IN ALTO IL VIDEO

Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
Whatsapp
Redazione
Condividi con un amico