Frattamaggiore, Agon Politikos: 90 studenti da tutta Europa per la gara di greco antico

Frattamaggiore (Napoli) – Torna con la 13esima edizione l’Agon Politikos, la gara internazionale di greco antico che richiama studenti da tutta Italia e dall’estero. Saranno 90 i partecipanti, provenienti da 45 scuole, con presenze anche da Belgio, Romania e Grecia. Numeri che hanno imposto agli organizzatori di contingentare le adesioni per ragioni logistiche.

L’organizzazione e l’accoglienza – L’iniziativa è promossa dall’Associazione ex alunni del Liceo classico “Francesco Durante”, presieduta dalla professoressa Teresa Maiello, in collaborazione con la Città di Frattamaggiore, il liceo classico “Durante”, l’istituto comprensivo “Capasso-Mazzini” e la delegazione frattese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Gli studenti non residenti in Campania arriveranno già nel pomeriggio di oggi e saranno accolti dall’orchestra degli allievi dell’istituto “Capasso-Mazzini”, realtà pluripremiata e primo istituto che si esibirà il 26 marzo al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La prova e il programma culturale – La competizione si svolgerà nella mattinata di sabato 21 marzo, quando i partecipanti si confronteranno nella traduzione di un brano di Platone. Proprio al filosofo greco è ispirata anche la mostra dell’artista Michele Auletta, dedicata al “Mito di Er” tratto da La Repubblica, con la partecipazione di Anna Maria Saviano, Amedeo Sanzone, Giacomo Montanaro, Giovanni Battimiello e Massimiliano Mirabella. Nel pomeriggio è prevista una visita al centro storico di Napoli.

La premiazione – Domenica 22 marzo, alle ore 10, si terrà la cerimonia conclusiva nella sala convegni dell’hotel “Giardino degli aranci”, con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.

Le scuole partecipanti – Tre gli istituti provenienti dal Belgio, sei dalla Grecia e uno dalla Romania. A rappresentare la Campania saranno i licei Giannone di Caserta, Cirillo di Aversa, Amaldi Nevio di Santa Maria Capua Vetere, Colletta di Avellino, Giannone di Benevento, Pansini, Sannazzaro, Vittorio Emanuele-Garibaldi e Umberto di Napoli, oltre a De Liguori di Acerra, Carducci di Nola, Pitagora-Croce di Torre Annunziata e De Bottis di Torre del Greco. Numerose anche le scuole di altre regioni, tra cui istituti di Puglia, Basilicata, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia.

Patrocini e riconoscimenti – L’Agon Politikos gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Consiglio regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli, dell’Ambasciata greca e di numerose università, tra cui Federico II, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa e Vanvitelli. Tra gli enti sostenitori figurano anche l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Scuola Superiore Meridionale, la Comunità ellenica di Napoli e Campania, l’Istituto di Studi Atellani, il Lions Club di Frattamaggiore, il Rotary Club Afragola-Frattamaggiore, l’European Network of Associations of Law Judges e l’associazione Clarae Musae.