Olimpiadi – Oro italiano per staffetta mista short track, bronzo per il curling

L’Italia apre il 10 febbraio con una giornata da incorniciare ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Arrivano due nuove medaglie per gli azzurri: l’oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel curling, che porta a undici il bottino complessivo della spedizione italiana.

Il bronzo nel curling – La coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini torna sul podio olimpico dopo l’oro conquistato quattro anni fa. Contro la Gran Bretagna la sfida per il terzo posto si decide solo all’ultimo end: Italia avanti 4-3 e ultimo tiro affidato a Constantini, che piazza la stone al centro della casa per il punto del definitivo 5-3. Una vittoria sofferta e pesante, che vale il bronzo davanti al pubblico di casa.

La dedica di Mosaner – Al termine della gara, Mosaner non trattiene l’emozione. “La dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e anche alla mamma della mia ragazza che purtroppo è mancata lo scorso anno e ci teneva tantissimo a essere qua”. Un pensiero va anche al preparatore Andrea Cardone, decisivo in un periodo complesso: “Mi ha fatto affrontare queste cose anche in modo un po’ spensierato, mi ha tenuto con la testa alta e mi ha fatto arrivare qua performante e pronto. Auguro a tutti di avere un preparatore come lui”.

Le parole di Constantini – Anche Constantini affida la sua medaglia a una dedica personale: “Sugli spalti, a fare la telecronaca e quindi a seguirmi da vicino per tutta la settimana, c’è stata la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei. Avrei voluto condividere con lei questa esperienza olimpica. Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me”. La vittoria, aggiunge, va “oltre al mio ragazzo e alla mia famiglia, a lei”.

Il caso Romei – Angela Romei è stata al centro di un ricorso al Tas, poi respinto, per l’esclusione dalla nazionale olimpica femminile di curling. “È stato un momento da ricordare per la nostra squadra – ha spiegato Constantini – ma riconosciamo l’importanza di questo evento. Domani avremo l’occasione di provare il ghiaccio insieme e a fine competizione ci riuniremo tutte”.

L’oro nello short track – A far risuonare l’Inno di Mameli ci pensa la staffetta mista di short track. La squadra azzurra conquista l’oro davanti a Canada e Belgio, con la Cina, campione olimpica in carica, ai piedi del podio. In pista Arianna Fontana e Pietro Sighel, affiancati in finale da Thomas Nadalini ed Elisa Confortola; completano il gruppo Luca Spechenhauser e Chiara Betti. La gara all’Ice Skating Arena di Assago si chiude con il tempo di 2’39’’019, al termine di una prova impeccabile.

Fontana, la dodicesima medaglia – Per Arianna Fontana è la dodicesima medaglia olimpica, la sesta partecipazione ai Giochi e un altro capitolo di una carriera straordinaria. “È sempre emozionante. Qua in casa ci sono tante belle emozioni, partire così al primo giorno è il miglior modo di iniziare”, ha detto l’azzurra, definendo l’oro “magico” e capace di dare “una grande spinta” alle prossime gare. “Se tornassi a Torino 2006 non mi sarei mai aspettata di essere qua vent’anni dopo. Oggi mi sono detta: sei pronta, divertiti”.

Il gesto di Sighel – A colpire il pubblico è anche il traguardo tagliato all’indietro da Pietro Sighel. “L’ho fatto per gasare il pubblico, che ci ha aiutato tantissimo. Non è stato un gesto irrispettoso verso gli avversari, ma tutto rivolto a chi era sugli spalti”. Per il 26enne trentino l’oro chiude un cerchio personale: “Mi mancava questa medaglia. L’ho vinta insieme a una squadra incredibile. Abbiamo fatto una gara perfetta, senza sbagliare nulla”.

Un avvio che pesa – L’oro della staffetta mista è il secondo per l’Italia a Milano Cortina, dopo quello di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità. Un avvio che rafforza entusiasmo e ambizioni, con la consapevolezza di un movimento solido e profondo. Le Olimpiadi in casa iniziano così, tra lacrime, dediche e una certezza: l’Italia c’è.