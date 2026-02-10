Teverola, sicurezza in Rete: l’istituto Ungaretti celebra il “Safer Internet Day 2026”

Teverola (Caserta) – Internet come spazio di relazione, non solo come strumento tecnologico: è questo il messaggio che ha attraversato l’edizione 2026 del Safer Internet Day, celebrata presso l’Istituto Comprensivo “Ungaretti”, nell’ambito della Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete istituita dalla Commissione Europea. Un appuntamento che si inserisce in un calendario più ampio di iniziative che, per tutto il mese di febbraio, coinvolgeranno studenti, docenti e famiglie in Europa e nel resto del mondo.

Consapevolezza e responsabilità – Con lo slogan “Consapevolezza e Responsabilità”, l’iniziativa ha acceso i riflettori su un tema centrale per le nuove generazioni: il web come ambiente sociale che richiede regole, attenzione e un’etica condivisa. L’obiettivo è stato quello di promuovere un uso consapevole delle piattaforme digitali, stimolando il ruolo attivo degli studenti nel rendere Internet un luogo inclusivo, sicuro e libero da violenza e discriminazioni.

Il confronto istituzionale – La giornata è stata caratterizzata da un dialogo aperto tra istituzioni locali, forze dell’ordine e mondo dell’associazionismo, a conferma di come la tutela dei minori online rappresenti una responsabilità condivisa. A fare gli onori di casa è stata la dottoressa Adele Caputo, dirigente scolastico, che ha ribadito l’impegno costante dell’istituto nell’educazione civica digitale. “La Rete – ha spiegato Caputo – è una risorsa straordinaria, ma come ogni spazio pubblico, richiede che ognuno di noi agisca con rispetto e occhio critico”.

Le voci del territorio – Presente il sindaco Gennaro Caserta, che ha sottolineato il sostegno dell’Amministrazione comunale alle iniziative di crescita sociale, insieme all’assessora alla Pubblica Istruzione Nicoletta Improta, che ha richiamato l’importanza della sinergia tra scuola e territorio. Sul fronte della sicurezza è intervenuto il capitano Fabrizio Bizzarro, comandante della Compagnia Carabinieri di Aversa, soffermandosi sui temi del bullismo e della sicurezza online, con particolare attenzione all’uso consapevole delle tecnologie. A chiudere il quadro, l’intervento dell’avvocato Emilia Narciso, presidente di Unicef Campania, che ha ricordato come il diritto alla protezione e al rispetto debba essere garantito anche, e soprattutto, nella dimensione virtuale. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA