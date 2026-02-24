Napoli, 10mila runner alla Half Marathon 2026: Yeman Crippa sigla record italiano

Napoli – Il passo deciso di 10mila atleti e il sole a illuminare il percorso della Coelmo Napoli City Half Marathon 2026. Dalla Mostra d’Oltremare fino al centro cittadino, una fiumana colorata ha attraversato la città in una mattinata di sport e partecipazione internazionale. Record italiano per il trentino Yemaneberhan “Yeman” Crippa (GS Fiamme Oro Padova), protagonista di una prova di altissimo livello: ha migliorato il proprio record personale registrato proprio a Napoli nel 2022, fermando il cronometro a ridosso del muro dei 59 minuti (59:01).

La partenza e le istituzioni – L’Inno di Mameli, eseguito dalla Fanfara dei Bersaglieri, ha aperto ufficialmente la manifestazione. Poi i saluti delle istituzioni con gli assessori comunali Teresa Armato, delegata al Turismo e alle Attività produttive, Emanuela Ferrante, assessora allo Sport e alle Pari opportunità, e Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità. Subito dopo lo start della mezza maratona, con partecipanti provenienti da 117 Paesi, a conferma della dimensione sempre più internazionale dell’evento. “Un forte sprint per il turismo sportivo”, ha sottolineato l’assessora Armato, rimarcando il valore strategico della manifestazione per la città.

La Mostra d’Oltremare protagonista – La Mostra d’Oltremare non è più soltanto uno dei principali poli fieristici del Sud Italia, ma anche sede di grandi appuntamenti sportivi. Lo ha evidenziato Maria Caputo, consigliera delegata dell’ente fieristico, evidenziando come eventi di questa portata contribuiscano a rafforzare l’immagine di Napoli sul piano nazionale e internazionale.

L’organizzazione e le prospettive – La Napoli City Half Marathon è cresciuta nel tempo, consolidando numeri e qualità tecnica. Per il presidente di Napoli Running, società organizzatrice, Carlo Capalbo, però, il percorso di crescita non è concluso: l’obiettivo è fare ancora di più, puntando a nuovi traguardi organizzativi e sportivi. IN ALTO IL VIDEO