Gioia Sannitica, scomparso da giorni lo chef Massimiliano Ferraiuolo: ricerche senza sosta

Gioia Sannitica (Caserta) – Da domenica mattina di lui non c’è più traccia. Un’uscita improvvisa, senza telefono né documenti, poi il silenzio. Da allora il nome di Massimiliano Ferraiuolo, 53 anni, rimbalza tra squadre di soccorso, familiari e volontari che da giorni scandagliano ogni angolo del territorio. L’uomo si è allontanato intorno alle ore 9 dalla propria abitazione nella frazione Calvisi, dove vive con la madre. Indossava soltanto un pigiama. Non è più rientrato. A lanciare l’allarme è stata proprio la madre, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.

Il dispositivo di ricerca – Sul posto è stata istituita un’unità di comando locale per coordinare le operazioni. Il personale operativo dei vigili del fuoco del comando provinciale è impegnato senza interruzioni dal 15 febbraio. In campo la squadra ordinaria del distaccamento di Piedimonte Matese, il personale Tas specializzato in topografia applicata al soccorso per il coordinamento delle ricerche a terra, il nucleo cinofili giunto dal comando di Perugia, il nucleo Sapr con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e un elicottero del reparto volo di Pontecagnano per il monitoraggio dall’alto. Alle attività partecipano anche i carabinieri della stazione di Piedimonte Matese, che hanno attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, operativo già dalla serata di domenica nelle prime battute di ricerca.

Le zone battute – Le operazioni si concentrano nelle aree più impervie attorno al monte Sant’Angiolillo, ai piedi del massiccio del Matese, un territorio vasto e complesso che rende le verifiche lente e meticolose. Ferraiuolo è uno chef professionista. Single, lavora in Toscana, presso un albergo della Val d’Orcia, e rientra nel Casertano ogni volta che i turni glielo consentono. A Gioia Sannitica, oltre alla madre, lo attendono con crescente apprensione i tre fratelli.