Vitulazio, bullismo e cyberbullismo: Comune e Scuola uniti per prevenire e proteggere

Vitulazio (Caserta) – C’è un disagio che spesso non lascia lividi visibili, ma incide in profondità sulle coscienze, sull’autostima e sul futuro di intere generazioni. È il bullismo, nelle sue forme tradizionali e digitali, un fenomeno subdolo che si annida nei contesti quotidiani e che richiede risposte lucide, competenti e condivise.

Da questa consapevolezza nasce l’iniziativa promossa dal Comune di Vitulazio, che ha organizzato, per venerdì 6 febbraio, alle ore 10, nel Plesso “Croce”, un incontro di sensibilizzazione rivolto al mondo scolastico dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo: conoscere per prevenire, agire per proteggere”. Un appuntamento pensato non come semplice momento informativo, ma come vera occasione di confronto e responsabilizzazione collettiva. L’incontro affronterà in maniera approfondita la definizione dei comportamenti aggressivi, l’individuazione dei segnali di disagio, le ricadute psicologiche e giuridiche, oltre alle strategie più efficaci per arginare e contrastare episodi di prevaricazione, anche in rete.

A testimoniare l’impegno delle istituzioni, interverranno il sindaco di Vitulazio, Antonio Scialdone, il parroco don Valerio Lucca insieme ai ragazzi dell’oratorio parrocchiale, il comandante della stazione dei Carabinieri, Crescenzo Iannarella, l’assessore delegato all’Istruzione, Francesco Di Gaetano, la dirigente scolastica Rossella Patricia Migliore dell’Istituto Comprensivo di Vitulazio, la sociologa Angela Detond, Cristian Lagnese dell’Associazione Sportiva Sport e Commerciale Vita, nonché gli agenti della Polizia Postale, chiamati a illustrare i rischi e le tutele nel mondo digitale. A coordinare i lavori la giornalista Michela Formisano, che accompagnerà il dibattito favorendo il dialogo tra istituzioni, scuola, famiglie e giovani.

L’iniziativa si distingue per la capacità di mettere in rete competenze diverse, offrendo una risposta concreta a un problema complesso che non può essere affrontato in solitudine. Nel promuovere questo percorso, il Comune di Vitulazio dimostra attenzione, visione e senso di responsabilità sociale, confermando il valore di un’amministrazione che sceglie di investire nella prevenzione e nell’educazione. Un evento fortemente sostenuto dal sindaco Scialdone e dall’assessore Di Gaetano che pone al centro la tutela dei più fragili e la costruzione di una comunità più consapevole, solidale e vigile. Perché contrastare il bullismo significa, prima di tutto, non voltarsi dall’altra parte. E Vitulazio, questa volta, ha scelto di guardare dritto al problema.