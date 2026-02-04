PD Caserta, il 6 febbraio l’Assemblea sancirà l’inizio della segreteria Lombardi

Caserta – Dopo mesi di gestione straordinaria, il Partito Democratico casertano si prepara a voltare pagina. Venerdì 6 febbraio, alle ore 18, all’Hotel Europa, è in programma l’Assemblea provinciale che riporterà il partito ai suoi organismi elettivi e a una guida politica pienamente legittimata.

La nuova fase del partito – L’assise sarà chiamata a ratificare la nomina del nuovo segretario provinciale. Unico candidato, Stefano Lombardi, sindaco di Piana Monte Verna e coordinatore regionale di Anci Giovani, indicato come figura di sintesi per l’avvio di una nuova stagione politica dei democratici casertani. Con la fine del commissariamento, il Pd punta a ricostruire una direzione politica stabile e riconoscibile sul territorio.

Direzione provinciale e mozione – Nel corso dei lavori verrà eletta anche la nuova Direzione provinciale, composta da 50 componenti. La mozione di Lombardi, unica in campo, si propone come piattaforma di rilancio del partito in Terra di Lavoro, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il radicamento territoriale e promuovere un rinnovamento generazionale, valorizzando in particolare il ruolo dei giovani e degli amministratori locali. Nelle intenzioni del prossimo segretario, la nuova fase dovrà essere caratterizzata da apertura, pluralismo e partecipazione, puntando su un coinvolgimento più ampio della base e delle realtà locali nelle sedi decisionali del partito.

La presenza dei vertici nazionali e regionali – All’Assemblea provinciale interverranno esponenti di primo piano del panorama politico regionale e nazionale: la commissaria uscente e senatrice Susanna Camusso; il neo consigliere regionale della Campania Marco Villano; il segretario regionale del Partito Democratico e deputato Piero De Luca; la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata Pina Picierno; il deputato casertano Stefano Graziano, capogruppo del Pd in Commissione Difesa e Vigilanza Rai; e il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo Pd al Senato.