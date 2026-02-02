Teverola, taekwondo: pioggia di ori per la Blue World al Dicearchia Open

Teverola (Caserta) – Il grande Taekwondo torna sotto i riflettori al Palasport di Giugliano in Campania, dove il 31 gennaio e il 1 febbraio si è svolta la III Dicearchia Taekwondo Open Kyorugi Championship, appuntamento che ha richiamato squadre da tutta la Campania.

Tra i protagonisti assoluti della manifestazione la Blue World di Teverola, capace di imporsi come prima società classificata per numero di medaglie conquistate tra le nove regioni in gara. Un bilancio di rilievo: dieci medaglie complessive, di cui otto d’oro, un argento e un bronzo, che sono valse anche la Coppa per la “Prima società classificata”.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Marika Cocco nella categoria Cadetti; Davide Mione ed Emanuele Cardillo tra gli Junior; Giuseppe Caputo, Vincenzo Mione, Sara Tagliafierro, Sara Lombardo e Chiara Picone nella categoria Senior. Medaglia d’argento per Nicola Mottola (Senior) e bronzo per Mario Paone (Junior).

A sottolineare il valore sportivo e umano del percorso intrapreso è il coach Gaetano Caputo, che evidenzia come “l’intento della Blue World non è solo quello di forgiare campioni nel Taekwondo, ma di trasmettere ai propri allievi valori sani, validi per tutta la vita”. Un lavoro che, secondo l’allenatore, trova conferma nei risultati ottenuti a Giugliano, “ennesima dimostrazione della crescita dei ragazzi, che hanno dato continuità agli obiettivi raggiunti con dedizione ed impegno lo scorso anno”.

Nel bilancio stagionale pesa anche quanto già conquistato a livello nazionale: “Non è un caso – commenta Caputo – che abbiamo messo in bacheca una coppa come seconda classificata e due medaglie ai Campionati Italiani di Taekwondo 2025 a Jesolo lo scorso dicembre. Continueremo a percorrere questa strada comune al fine di migliorarci sia umanamente che sportivamente”.