San Valentino, “Love Park” al centro Campania: : inclusione, gioco e solidarietà

Marcianise (Caserta) – In occasione di San Valentino, il Centro Commerciale Campania sceglie di raccontare l’amore in tutte le sue forme con Campania Love Park, un evento pensato come spazio aperto, inclusivo e accessibile, rivolto a tutte le persone, senza distinzioni di orientamento sessuale o identità di genere. Venerdì 13 febbraio, piazza Campania si trasformerà in un luna park a tema, concepito come luogo di incontro e condivisione, dove il divertimento si intreccia con la solidarietà. L’iniziativa è rivolta a grandi e piccoli e punta a offrire un’esperienza coinvolgente, capace di unire intrattenimento e valore sociale.

Accesso gratuito – L’accesso all’area evento è gratuito e riservato agli utenti dell’app IO&CAMPANIA, scaricabile facilmente per partecipare alle attività in programma.

Il percorso emozionale – Dalle ore 11 alle 14 e dalle ore 15 alle 20, il cuore del Centro sarà animato da un vero e proprio percorso esperienziale che unisce gioco e partecipazione. I visitatori potranno cimentarsi in attività interattive ispirate ai luna park vintage, come water pong e tiro al barattolo, e vivere un’esperienza fotografica grazie alla postazione Magic Mirror, con la possibilità di scattare una foto personalizzata, stampata e consegnata in un portafoto a tema.

Area immersiva e social – All’interno di Campania Love Park sarà presente anche un’area immersiva e altamente condivisibile, pensata per la creazione di contenuti originali da pubblicare sui social e per portare con sé un ricordo della giornata dedicata all’amore.

Gioco e solidarietà – Ogni partecipazione ai giochi consentirà di ricevere un Gratta e Vinci dell’Amore, con premi immediati garantiti per tutti, come zucchero filato e astucci di M&M’s personalizzati. In alcuni casi, però, la vincita assumerà un valore ancora più significativo: il Centro Commerciale Campania effettuerà una donazione, a nome del partecipante, all’associazione Uniti per ODV, trasformando il momento ludico in un gesto concreto di solidarietà.

