Caserta, gli studenti del “Giordani” alla Mad Mood Milano Fashion Week

Caserta – La moda come laboratorio formativo, il backstage come aula didattica. L’istituto superiore “Francesco Giordani” sceglie di portare i propri studenti dentro uno degli eventi più dinamici del panorama creativo internazionale, partecipando con una delegazione alla Mad Mood Milano Fashion Week, in programma a Milano il 27 febbraio. Al fianco dei ragazzi sarà presente la dirigente scolastica Antonella Serpico, a testimonianza di un percorso che intreccia formazione e professione.

Formazione sul campo – L’esperienza si inserisce nel quadro delle attività di Formazione Scuola Lavoro (Fsl) e rappresenta un’occasione concreta di crescita in ambito creativo e culturale, con particolare attenzione all’organizzazione di eventi, alla comunicazione, alla moda e al marketing. Non una semplice visita, ma un’attività didattica strutturata, pensata per favorire l’apprendimento attraverso il contatto diretto con un contesto professionale reale.

Durante la Fashion Week, gli studenti saranno coinvolti in attività operative e formative: dal supporto alla logistica delle sfilate all’allestimento e all’organizzazione del backstage, dalla gestione del flusso degli ospiti all’assistenza nella distribuzione dei materiali promozionali, fino al supporto alle attività social e di comunicazione. Un’esperienza che permetterà di osservare da vicino le dinamiche che caratterizzano un evento moda internazionale, offrendo uno sguardo privilegiato sul lavoro di stylist, designer e organizzatori.

Il briefing preparatorio – La giornata del 26 febbraio 2026, precedente all’evento, costituirà parte integrante del percorso di Fsl. Gli studenti prenderanno parte a un briefing operativo con il team organizzativo, durante il quale saranno illustrati il programma delle attività, i ruoli assegnati e le regole di comportamento relative agli spazi backstage, alla sicurezza e alla gestione dei tempi.

Seguiranno attività pratiche a carattere formativo: supporto all’allestimento del backstage, organizzazione dei camerini e dei materiali, assistenza alla logistica di accessi e percorsi, collaborazione alle attività di comunicazione e documentazione fotografica delle fasi preparatorie, ove previsto. Tutto sotto tutoraggio e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, con esclusione di mansioni non idonee o potenzialmente rischiose.

Scuola e professioni creative – La partecipazione alla Mad Mood Milano Fashion Week si configura così come un’esperienza autentica di formazione sul campo: un percorso strutturato che assegna agli studenti compiti reali e coerenti con il loro progetto formativo. La presenza della dirigente Antonella Serpico sottolinea l’impegno dell’istituto nel promuovere opportunità educative ad alto valore orientativo, capaci di coniugare creatività, competenze professionali e crescita personale, rafforzando il dialogo tra scuola e mondo del lavoro.