Caserta celebra il talento femminile: il 6 e 7 marzo la rassegna Cosmoart

Caserta – Due giornate dedicate alla creatività e alla sensibilità femminile. Il 6 e 7 marzo 2026 la Cosmoart, sotto la direzione artistica di Mary Farina e Augusto Ozzella, propone un programma che intreccia arte contemporanea, eccellenze enogastronomiche, benessere e musica, inserendosi nel calendario diffuso promosso dalla Fondazione Orizzonti per Caserta nell’ambito del festival La Città delle Donne, rassegna che valorizza talento, creatività e protagonismo femminile.

Salute e Benessere nel Piatto – Ad aprire il cartellone, venerdì 6 marzo alle ore 12.30, sarà l’incontro Salute e Benessere nel Piatto – Cucina funzionale, amore e fantasia, in programma presso Vovo Pacomio in via Giuseppe Mazzini 24. Protagonista Chiara Badavelli, Food Health Coach e fondatrice di BeFunctionalFood, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’alimentazione funzionale attraverso ricette semplici e creative. L’appuntamento sarà dedicato alla consapevolezza alimentare e al cibo come strumento di equilibrio. La partecipazione è gratuita, con posti limitati.

Vernissage “Sorsi d’Arte” – II Edizione – Alle ore 18, sempre in via Giuseppe Mazzini, si terrà il vernissage inaugurale della rassegna. Artisti, store e aziende vitivinicole del territorio daranno vita a un percorso diffuso tra esposizioni, degustazioni e momenti di incontro, trasformando la strada in uno spazio di dialogo tra creatività, impresa e cultura. L’iniziativa è organizzata in sinergia con Slow Food Caserta, Fisar e AIS Campania.

La Voce delle Donne – Il programma proseguirà sabato 7 marzo alle ore 19.30 nella chiesa di Sant’Agostino in largo San Sebastiano 8 con il concerto La Voce delle Donne – Intrecci di voci e anime al femminile. Protagonista l’Ensemble Vocale fondato dal Maestro Irma Irene Tortora, con un repertorio che attraversa la polifonia rinascimentale fino alla contemporaneità. La direzione musicale è affidata al Maestro Carmine Rosolia, mentre la direzione del concerto è curata dalla stessa Irma Irene Tortora. Il coro femminile è composto da 16 voci. L’ingresso è gratuito.