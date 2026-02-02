Casaluce, la Pro Loco avvia campagna tesseramento 2026

Casaluce (Caserta) – La Pro Loco di Casaluce annuncia l’apertura della campagna tesseramenti per l’anno 2026. Domenica 8 febbraio la sede sarà aperta dalle ore 10 alle 12 con la “Giornata del Tesseramento”. Nel frattempo si può già fare richiesta, gli aspiranti soci verranno informati sul funzionamento e invitati presso la sede della Pro Loco, a Casaluce, in corso Umberto I, 219, per regolarizzare la pratica mediante il versamento di una piccola quota sociale e il ritiro della tessera. I soci attuali sono invitati a rinnovare la propria adesione e a passare una mattinata in compagnia.

La Pro Loco è un’associazione costituita da volontari che si attivano per la promozione e la valorizzazione del proprio territorio, infatti il termine Pro Loco, dal latino “Pro loco” significa “a favore del luogo”. “Nella Pro Loco – spiega il presidente Antonio Macchione – si ha a cuore la tutela e il miglioramento delle risorse turistiche e territoriali. Si ama il proprio paese, si organizzano manifestazioni che valorizzano la storia, la cultura, l’arte, la legalità, le tradizioni del territorio e la cura dell’ambiente che è fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo futuro”.

La giornata ufficiale a Casaluce ci sarà domenica prossima ma in qualunque momento, o in sede, o sui social, oppure al numero 3475330426 gli interessati possono contattare il presidente per l’iscrizione o per qualunque altra informazione. La Tessera del Socio Pro Loco è la card associativa di tutte le Pro Loco d’Italia. Un’unica tessera che permetterà di sentirsi parte del mondo Pro Loco e che garantirà migliaia di sconti su tutto il territorio nazionale. Quest’anno la tessera celebra la bellezza dell’Abruzzo e de L’Aquila.

“Entra a far parte della famiglia delle Pro Loco d’Italia, – è l’appello del presidente Macchione – cuore pulsante del volontariato cittadino, un grande mondo composto da oltre 6300 associazioni ed oltre 500mila associati su tutto il territorio nazionale. Le Pro Loco sono storia, turismo e cultura e ci permettono di scoprire i luoghi più suggestivi e gli itinerari più emozionanti della nostra splendida penisola, una realtà che fa dell’amicizia, del senso di comunità e dell’amore per il proprio patrimonio storico/culturale i suoi pilastri fondamentali”.