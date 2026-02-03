Giugliano, venti chilometri contromano con la cocaina: arrestato 28enne del Parco Verde

Venti chilometri contromano lungo la Circonvallazione esterna, nel pieno del traffico pomeridiano, con 59 dosi di cocaina da non perdere. È la corsa disperata messa in atto da Francesco Di Natale, 28 anni, residente al Parco Verde di Caivano, prima di essere bloccato dai carabinieri.

Sono da poco passate le ore 15 quando le traiettorie si incrociano: da una parte l’auto del giovane, dall’altra quella della sezione radiomobile di Giugliano. Il punto di contatto è nel territorio del comune di Qualiano, dove i militari intimano l’alt. Di Natale non rallenta: innesta la marcia e accelera, dando il via a un inseguimento ad alta tensione.

Tra clacson, brusche frenate e automobilisti costretti a manovre improvvise per evitare l’impatto, l’auto del 28enne procede contromano per circa venti chilometri. I carabinieri lo tallonano, cercando di interrompere la corsa prima che possa trasformarsi in tragedia. L’esperienza dei militari fa la differenza: il veicolo viene infine fermato senza che si registrino feriti.

Lungo il tragitto, i carabinieri recuperano anche un involucro di cui il fuggitivo si era liberato durante la fuga. All’interno ci sono 59 dosi di cocaina, destinate, secondo quanto emerso, allo spaccio. Per il 28enne scattano le manette. Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.