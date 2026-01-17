Parete, 45 tirocini Gol: 500 euro mensili e domande al Comune entro il 23 gennaio

Parete (Caserta) – Il Comune di Parete, in attuazione del Par Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori), Campania 2025, fondi del Pnrr, intende attivare 45 Tirocini formativi di inclusione sociale dalla durata di sei mesi e con un’indennità mensile di 500 euro erogata dalla Regione Campania sulla base delle ore effettive di servizio svolte, come da registro delle presenze mensili.

Destinatari sono i cittadini dai 18 ai 65 anni non compiuti residenti nel comune di Parete e presi in carico dal Centro per l’Impiego (Cpi) e beneficiari del Programma Gol, inseriti nel Percorso 4 “Lavoro e Inclusione”, in presenza di bisogni complessi o situazioni di fragilità sociale, economica o sanitaria. La domanda, redatta sul Modello Allegato 1, può essere consegnata a mano presso gli uffici Protocollo del Comune oppure inviata via Pec all’indirizzo comune.parete@asmepec.it, con oggetto: “Tirocini di inclusione sociale – Programma Gol”.

Le candidature scadono entro e non oltre le ore 12 del 23 gennaio. Le attività si avvieranno entro il 31 gennaio 2026 e termineranno il 30 luglio del 2026. I tirocinanti saranno impiegati come supporto amministrativo gestionale, ufficio anagrafe, tecnico archivista amministrativo, operatori delle attività di vigilanza e sicurezza, uscieri, operatori nella scuola, verde pubblico, cimitero, farmacia comunale.