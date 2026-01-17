CampaniaCasertaCaserta Prov.

Caserta, i Progressisti per Terra di Lavoro avviano percorso verso conferenza territoriale

di Redazione
Caserta – Nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio, l’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro ha riunito l’assemblea degli aderenti nella sede di via Majelli, a Caserta, tracciando le prossime tappe dell’attività politica e culturale del sodalizio.

Il confronto sui nuovi scenari globali – La seduta, presieduta da Gianni Cerchia, ha innanzitutto confermato il programma dell’evento in calendario per il prossimo 30 gennaio, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali insieme a diversi accademici. Al centro dell’incontro, l’analisi dei nuovi scenari mondiali del ventunesimo secolo, con un focus sui mutamenti degli assetti dell’Occidente, sull’evoluzione dell’ordine globale e sul ritorno dei conflitti bellici come elemento strutturale del contesto internazionale.

La conferenza programmatica territoriale – L’assemblea ha poi deliberato l’avvio di un percorso finalizzato alla costruzione di una conferenza programmatica territoriale. Il coordinamento dell’iniziativa è stato affidato a Adolfo Villani, sindaco di Capua, che opererà con il supporto di Giuseppe Venditto, Alessandro Landolfi e Camilla Bernabei. Il gruppo di lavoro sarà chiamato a elaborare una proposta iniziale, destinata a diventare la base di un confronto interno tra i soci e, in una fase successiva, con le forze sociali del territorio sui temi strategici della mobilità, delle infrastrutture, dell’economia e della sanità.

Comunicazione e organizzazione – Nel corso della riunione è stato infine conferito a Alessandro Tartaglione l’incarico di responsabile della comunicazione, completando così il quadro delle nuove attribuzioni operative definite dall’associazione.

