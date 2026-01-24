Caserta, Campus Salute Indoor e tre Open Day al “Buonarroti”

Caserta – La scuola diventa presidio di salute, volontariato e orientamento scientifico. All’Istituto Tecnico “Buonarroti” di Caserta è iniziato il conto alla rovescia per il Campus Salute Indoor, in programma nel pomeriggio di sabato 28 febbraio e nella mattinata di domenica 1 marzo, iniziativa promossa dalla sezione di Caserta del Campus Salute Onlus, da anni impegnata nella diffusione della cultura della salute attraverso attività sanitarie, culturali, educative e scientifiche.

Al centro dell’evento, l’incontro tra prevenzione e formazione. Un connubio che trova piena sintonia nell’offerta didattica dell’istituto, come sottolinea la dirigente scolastica Anna Dello Buono: “La scelta del Buonarroti come sede dell’evento appare significativa anche alla luce della sua offerta formativa, che comprende un indirizzo strettamente afferente al campo sanitario: Chimica dei materiali e Biotecnologie sanitarie. Un percorso che quest’anno si arricchisce del nuovo corso di studi quadriennale, inserito nel percorso ministeriale della Filiera 4+2, pensato per rendere la formazione più moderna, flessibile e sempre più vicina alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni sanitarie”.

Il percorso quadriennale – Si tratta di un corso unico in provincia di Caserta, caratterizzato da una precisa curvatura in Intelligenza Artificiale. “Una grande opportunità! – sottolinea la dirigente scolastica – il primo vantaggio è la possibilità di accedere con un anno in anticipo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, Veterinaria, Farmacia, nonché ai corsi di laurea in Biologia, Chimica, Scienze Infermieristiche, Professioni sanitarie ed altri. Questa opportunità consente anche di affrontare con maggiore sicurezza i corsi a numero chiuso ed il nuovo sistema del semestre filtro delle Università statali, aumentando le possibilità di iscrizione presso le Università campane, evitando così i costi legati allo studio fuori sede”.

Didattica e laboratori – “È sufficiente osservare il quadro orario e le discipline previste – aggiunge la preside – come chimica analitica, chimica organica e biochimica, biologia e microbiologia, fisica, tecnologie informatiche, igiene, anatomia, fisiologia, legislazione sanitaria, ecc. – per comprendere come queste materie rappresentino la base comune di tutti i percorsi medico-scientifici”. Un ruolo centrale è affidato alla didattica laboratoriale, fiore all’occhiello del Buonarroti, che consente agli studenti di applicare concretamente le conoscenze teoriche nei laboratori attrezzati di chimica, biologia, microbiologia, scienze e informatica.

Sbocchi e opportunità – Per chi non intende proseguire gli studi universitari, il percorso permette di completare la filiera formativa con l’Its Academy, accedere alle carriere militari o entrare direttamente nel mondo del lavoro come perito chimico, figura altamente richiesta, con elevati tassi di occupazione e opportunità professionali immediate in contesti produttivi all’avanguardia. A completare l’offerta, la dotazione gratuita di un tablet per tutti gli studenti che si iscrivono al percorso quadriennale.

Open day e orientamento – L’istituto “Buonarroti” apre le porte alle famiglie durante gli open day in programma domenica 25 gennaio, sabato 31 gennaio e sabato 7 febbraio, dalle ore 10 alle 12.30. È inoltre possibile prenotare una open class per vivere una mattinata da “matricola” insieme agli studenti del corso. La scuola ha infine predisposto un Info–Point Virtuale che consente, tramite Qr code, di prenotare un incontro online personalizzato.