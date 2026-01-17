Napoli, Matteo De Lise alla guida dell’Ordine dei Commercialisti

Napoli – Un cambio di passo annunciato, con un’idea di Ordine che guarda oltre la dimensione formale. Matteo De Lise è il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. Quarantasei anni, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi, De Lise ha già guidato in passato l’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, maturando un’esperienza che ora intende mettere al servizio della più grande realtà ordinistica del Mezzogiorno.

La visione del nuovo presidente – «L’Ordine non può limitarsi a svolgere una funzione meramente burocratica, ma deve essere un presidio di servizio, di presenza attiva e di visione strategica per la professione e per il territorio». È questa la linea tracciata da De Lise, che punta a rendere l’Odcec di Napoli «un punto di riferimento solido e affidabile, capace di incidere concretamente nella vita professionale dei colleghi e nello sviluppo della città».

Giovani, formazione e innovazione – Il progetto delineato dal nuovo presidente ruota attorno a un Ordine «autorevole, operativo e contemporaneo», in grado di offrire risposte reali agli iscritti. Centrale è il ruolo delle nuove generazioni, chiamate a essere protagoniste della vita ordinistica, coinvolte nei processi decisionali, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro, con ruoli definiti e responsabilità concrete. Accanto a questo, l’attenzione alla formazione, orientata alla specializzazione, all’operatività e all’uso consapevole delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, insieme a una digitalizzazione efficace capace di semplificare i rapporti con l’Ordine attraverso servizi realmente funzionanti.

I rapporti con le istituzioni e il territorio – Tra le priorità del mandato anche il rafforzamento dei rapporti istituzionali. Con la Camera di Commercio, il Comune di Napoli, l’Agenzia delle Entrate e il Tribunale, l’obiettivo è instaurare relazioni stabili e continuative, fondate sulla collaborazione operativa, sulla semplificazione dei processi e sulla riduzione delle incertezze applicative, nell’interesse dei professionisti e del sistema economico e produttivo. Non manca, inoltre, l’attenzione alla dimensione sociale, con il sostegno alle iniziative dell’Arcidiocesi di Napoli impegnate nei contesti più fragili della città.

Il nuovo consiglio e gli organismi – A supportare l’azione del presidente sarà il nuovo consiglio dell’Ordine, composto da Maurizio Turrà, Mario Michelino, Arcangelo Sessa, Erika Capobianco, Antonella La Porta, Marilena Nasti, Raffaele Ianuario, Liliana Speranza, Renato Polise, Immacolata Vasaturo, Lucia Di Lauro, Michele Saggese, Giuseppe Puttini e Roberto Coscia. Il collegio dei revisori è formato da Gianluca Battaglia, Daniele D’Ambrosio e Alessia Fulgeri, mentre il Comitato pari opportunità vede la presenza di Roberto Maglio, Daniela Moltedo, Roberta Barone, Nadia Gigantini, Maurizio Carotenuto e Bartolomeo Parretta.